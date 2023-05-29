***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBegüm Başlı Öge Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi (212) 385 14 51 begum.basli@fibafactoring.com.trAsiye Çerkezoğlu Finansal Raporlama ve Planlama Birim Müdürü (212) 385 15 02 asiye.cerkezoglu@fibafactoring.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıÖzel Sektör Bonosu 200000000 TRY Yurtiçi 12.05.2023 12.05.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154296BIST