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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.05.2023 12:03
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Begüm Başlı Öge Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi (212) 385 14 51 begum.basli@fibafactoring.com.tr
Asiye Çerkezoğlu Finansal Raporlama ve Planlama Birim Müdürü (212) 385 15 02 asiye.cerkezoglu@fibafactoring.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Özel Sektör Bonosu 200000000 TRY Yurtiçi 12.05.2023 12.05.2024 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154296


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 2.865,50 86.770.792 % 10,00  
TMSN 56,10 56.788.652 % 10,00  
YYAPI 2,31 25.773.227 % 10,00  
OYAKC 40,72 851.417.981 % 9,99  
BASCM 4,41 11.898 % 9,98  
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13:21 Alış Satış %  
Dolar 20,0617 20,0796 % 0,57  
Euro 21,5556 21,6187 % 1,13  
Sterlin 24,7048 24,8287 % 0,51  
Frank 22,1195 22,2527 % 0,62  
Riyal 5,3360 5,3628 % 0,51  
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13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 -1,25  
Altın Gr. 1.256 1.256 5,98  
Cumhuriyet 8.959 9.093 -224,00  
Tam 8.883 9.127 -246,84  
Yarım 4.367 4.506 -76,00  
Çeyrek 2.190 2.253 -38,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,23 -0,10  
Gümüş Gr. 14,98 15,00 0,02  
B. Petrol 76,75 76,75 -0,23  
Seans Raporu 13:21
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