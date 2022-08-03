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***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

03.08.2022 18:11
***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/08/2022
Karar Sayısı
43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                           FİNANSAL TABLOLARIN ve ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
Karar Tarihi:    03/08/2022
Karar Numarası:   43
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  
a) Fiba Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) 30.06.2022 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal tablolarının ve ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,
  
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c)Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte gerçeği dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
Saygılarımızla,                                                                                         
 
Mehmet GÜLEŞCİ
Yönetim Kurulu Başkanı
 
F.Özge YILMAZ
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
 
Begüm BAŞLI ÖGE
Mali ve İdari İşler Bölüm Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051575


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Yarım 3.360 3.410 35,00  
Çeyrek 1.685 1.705 18,00  
Gümüş.Ons 20,12 20,15 0,07  
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