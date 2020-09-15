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FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2020 13:54
GÜNCEL HABERLER



FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Denetçi 89
MAHMUT AYKUT KELECİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 1
FİKRET TEPENÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875088


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 3.858.390 % 10,00  
KERVN 0,44 1.464.294 % 10,00  
YBTAS 11.146,90 613.084 % 10,00  
TKURU 443,50 841.320 % 10,00  
TACTR 8,36 1.033.137 % 10,00  
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Dolar 7,4865 7,4886 % 0,06  
Euro 8,9071 8,9112 % 0,27  
Sterlin 9,6352 9,6835 % 0,54  
Frank 8,2357 8,2853 % 0,38  
Riyal 1,9898 1,9998 % 0,04  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.969 12,10  
Altın Gr. 474 474 3,55  
Cumhuriyet 3.140 3.187 14,00  
Tam 3.128 3.206 17,85  
Yarım 1.512 1.551 8,63  
Çeyrek 758 775 4,32  
Gümüş.Ons 27,48 27,51 0,39  
Gümüş Gr. 6,62 6,63 0,10  
B. Petrol 40,25 40,25 0,64  
Seans Raporu 14:05
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