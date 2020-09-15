FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.09.2020 13:54
FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Denetçi 89
MAHMUT AYKUT KELECİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 1
FİKRET TEPENÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875088
BIST
14:051.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:057,4886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0044
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:058,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:05474,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 474,32
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:05
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.005.370
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.771.906
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,64
|64.969.371
|% -9,00
|
|BJKAS
|3,40
|28.025.219
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|SISE
|6,40
|349.707.452
|% -0,47
|
|ECILC
|6,87
|272.672.227
|% 3,62
|
|TUPRS
|82,20
|252.789.027
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,04
|115.953.913
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,85
|167.765.303
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,77
|248.777.361
|% 1,84
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4865
|7,4886
|% 0,06
|
|Euro
|8,9071
|8,9112
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6352
|9,6835
|% 0,54
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|12,10
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.128
|3.206
|17,85
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|8,63
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,10
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,64
|