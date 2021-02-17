FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.02.2021 14:48
FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Denetçi 88
MAHMUT AYKUT KELECİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 1
FİKRET TEPENÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910372
BIST
14:411.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:417,0134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0204
|Açılış
|: 7,0080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:418,4627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:41402,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,85
|Açılış
|: 402,79
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:41
|ATEKS
|59,95
|15.200.791
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.826.760
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.656.032
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.999.711
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|NIBAS
|35,00
|53.775.773
|% -7,26
|
|MAALT
|293,50
|119.723.570
|% -6,59
|
|VAKBN
|4,64
|1.877.836.576
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.482.549.277
|% 9,90
|
|SASA
|42,50
|1.329.248.521
|% 3,21
|
|KOZAL
|146,30
|1.195.055.540
|% 1,04
|
|GARAN
|9,68
|1.134.140.223
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,53
|666.469.020
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,64
|1.877.836.576
|% 6,18
|
|HALKB
|5,77
|1.482.549.277
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|540.468.427
|% 0,00
|
|KARSN
|5,05
|732.496.866
|% 2,85
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0109
|7,0134
|% 0,29
|
|Euro
|8,4588
|8,4627
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6814
|9,7299
|% -0,13
|
|Frank
|7,7954
|7,8424
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8626
|1,8719
|% 0,23
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,18
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.733
|-9,93
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-4,81
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,06
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,83
|
Seans Raporu
14:41
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-
14:51XU100
Endeks 1, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 22, 264.00 milyon TL de
-
14:50ANELE
Yüzde 4.51 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 229, 114 adet işlem
-
14:48ISBIR
Yüzde 5.64 oranında artışla 5, 098.90 lira fiyatla işlem gören hissede 186 adet işlem
-
14:47VAKBN
Yüzde 6.18 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 261, 355 adet işlem
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.18 ) 1, 353