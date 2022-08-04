FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2022 15:00
FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER 86.000,00 TRY 86
HAYDAR ŞAYLI 1.000,00 TRY 1
LEVENT OZAN 1.000,00 TRY 1
KORKUT ŞEŞENOĞLU 1.000,00 TRY 1
ORHAN IŞIN 1.000,00 TRY 1
ERAY ÜÇYILDIZ 1.000,00 TRY 1
MAHMUT AYKUT KELECİOĞLU 1.000,00 TRY 1
MEHMET OĞUZKAYA 1.000,00 TRY 1
FİKRET TEPENÇELİK 1.000,00 TRY 1
İSMAİL DUMAN 0 TRY 0
MURAT KALELİ 1.000,00 TRY 1
SELİM YILMAZ 1.000,00 TRY 1
RAMAZAN AKTAŞ 1.000,00 TRY 1
AHMET DOĞAN ÜNAL 1.000,00 TRY 1
MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU 1.000,00 TRY 1
SAMET ARSLAN 1000 TRY 1
TOPLAM 100.000,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Denetçi 88
FİKRET TEPENÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1
AYSEL ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
UFUK DOĞRUER
MAHMUT AYKUT KELECİOĞLU
ERAY ÜÇYILDIZ
FİKRET TEPENÇELİK
HAYDAR ŞAYLI
LEVENT OZAN
MURAT KALELİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051820
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