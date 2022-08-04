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FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2022 15:00
FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER 86.000,00 TRY 86
HAYDAR ŞAYLI 1.000,00 TRY 1
LEVENT OZAN 1.000,00 TRY 1
KORKUT ŞEŞENOĞLU 1.000,00 TRY 1
ORHAN IŞIN 1.000,00 TRY 1
ERAY ÜÇYILDIZ 1.000,00 TRY 1
MAHMUT AYKUT KELECİOĞLU 1.000,00 TRY 1
MEHMET OĞUZKAYA 1.000,00 TRY 1
FİKRET TEPENÇELİK 1.000,00 TRY 1
İSMAİL DUMAN 0 TRY 0
MURAT KALELİ 1.000,00 TRY 1
SELİM YILMAZ 1.000,00 TRY 1
RAMAZAN AKTAŞ 1.000,00 TRY 1
AHMET DOĞAN ÜNAL 1.000,00 TRY 1
MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU 1.000,00 TRY 1
SAMET ARSLAN 1000 TRY 1
TOPLAM 100.000,00 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Denetçi 88
FİKRET TEPENÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1
AYSEL ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
UFUK DOĞRUER
MAHMUT AYKUT KELECİOĞLU
ERAY ÜÇYILDIZ
FİKRET TEPENÇELİK
HAYDAR ŞAYLI
LEVENT OZAN
MURAT KALELİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051820


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Altın Gr. 1.030 1.030 12,74  
Cumhuriyet 6.871 6.975 83,00  
Tam 6.903 6.952 49,00  
Yarım 3.364 3.399 24,00  
Çeyrek 1.687 1.699 12,00  
Gümüş.Ons 20,21 20,24 0,16  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 0,13  
B. Petrol 96,28 96,28 -0,50  
Seans Raporu 15:33
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