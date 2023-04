FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)UFUK DOĞRUER 87.000,00 TRY 87HAYDAR ŞAYLI 1.000,00 TRY 1LEVENT OZAN 1.000,00 TRY 1KORKUT ŞEŞENOĞLU 1.000,00 TRY 1ORHAN IŞIN 1.000,00 TRY 1ERAY ÜÇYILDIZ 1.000,00 TRY 1MEHMET OĞUZKAYA 1.000,00 TRY 1FİKRET TEPENÇELİK 1.000,00 TRY 1MURAT KALELİ 1.000,00 TRY 1SELİM YILMAZ 1.000,00 TRY 1RAMAZAN AKTAŞ 1.000,00 TRY 1AHMET DOĞAN ÜNAL 1.000,00 TRY 1MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU 1.000,00 TRY 1SAMET ARSLAN 1.000,00 TRY 1TOPLAM 100.000,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)UFUK DOĞRUER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sorumlu Denetçi 87FİKRET TEPENÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1AYSEL ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali MüşavirSorumlu OrtaklarAdı-SoyadıUFUK DOĞRUERERAY ÜÇYILDIZFİKRET TEPENÇELİKHAYDAR ŞAYLILEVENT OZANMURAT KALELİSELİM YILMAZMUSTAFA ÇANAKÇIOĞLUSAMET ARSLANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139844BIST