FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)UFUK DOĞRUER 86.000,00 TRY 86HAYDAR ŞAYLI 1.000,00 TRY 1LEVENT OZAN 1.000,00 TRY 1KORKUT ŞEŞENOĞLU 1.000,00 TRY 1ORHAN IŞIN 1.000,00 TRY 1ERAY ÜÇYILDIZ 1.000,00 TRY 1MEHMET OĞUZKAYA 1.000,00 TRY 1FİKRET TEPENÇELİK 1.000,00 TRY 1MURAT KALELİ 1.000,00 TRY 1RAMAZAN AKTAŞ 1.000,00 TRY 1MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU 1.000,00 TRY 1SAMET ARSLAN 1.000,00 TRY 1İSMAİL DUMAN 1.000,00 TRY 1CAN KILIÇKAYA 1.000,00 TRY 1LEVNİ OKTAY 1.000,00 TRY 1TOPLAM 100.000,00 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSorumlu OrtaklarAdı-SoyadıUFUK DOĞRUERERAY ÜÇYILDIZFİKRET TEPENÇELİKHAYDAR ŞAYLILEVENT OZANMURAT KALELİMUSTAFA ÇANAKÇIOĞLUSAMET ARSLANİSMAİL DUMANLEVNİ OKTAYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261949BIST