FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2024 14:47
FİNANSAL EKSEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
UFUK DOĞRUER 86.000,00 TRY 86
HAYDAR ŞAYLI 1.000,00 TRY 1
LEVENT OZAN 1.000,00 TRY 1
KORKUT ŞEŞENOĞLU 1.000,00 TRY 1
ORHAN IŞIN 1.000,00 TRY 1
ERAY ÜÇYILDIZ 1.000,00 TRY 1
MEHMET OĞUZKAYA 1.000,00 TRY 1
FİKRET TEPENÇELİK 1.000,00 TRY 1
MURAT KALELİ 1.000,00 TRY 1
RAMAZAN AKTAŞ 1.000,00 TRY 1
MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU 1.000,00 TRY 1
SAMET ARSLAN 1.000,00 TRY 1
İSMAİL DUMAN 1.000,00 TRY 1
CAN KILIÇKAYA 1.000,00 TRY 1
LEVNİ OKTAY 1.000,00 TRY 1
TOPLAM 100.000,00 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
UFUK DOĞRUER
ERAY ÜÇYILDIZ
FİKRET TEPENÇELİK
HAYDAR ŞAYLI
LEVENT OZAN
MURAT KALELİ
MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU
SAMET ARSLAN
İSMAİL DUMAN
LEVNİ OKTAY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261949
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