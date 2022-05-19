***FINBN* *QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FINBN******QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler FINBNBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Derecelendirme kısmının güncellenmesi kaynaklı düzeltmedir.İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.05.2022Vade (Gün Sayısı) 1.827Satış Şekli Yurtdışı SatışISIN Kodu XS1613091500Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.05.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.05.2022Kayıt Tarihi 18.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.05.2022Döviz Cinsi USDÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk Açıklamalarİlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 750.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 1827 gün vadeli XS1613091500 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (19/05/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi_17.05.2017.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031338BIST