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***FINBN* *QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.05.2022 16:27
***FINBN* *QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FINBN******QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler FINBN
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Derecelendirme kısmının güncellenmesi kaynaklı düzeltmedir.

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 750.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.827
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu XS1613091500
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.05.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.05.2022
Kayıt Tarihi 18.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.05.2022
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 750.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 1827 gün vadeli XS1613091500 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (19/05/2022) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi_17.05.2017.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031338


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Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,75 21,77 -0,16  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 -0,06  
B. Petrol 112 112 0,36  
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