***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/04/2021Karar Sayısı19SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıERMAYE PİYASASI KURULU'NUNYATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMAESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2)GEREĞİNCESORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu- Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu (FRG)31 Aralık 2020 tarihli Fon fiyat raporları, Portföy dağılım raporları ve Finansal raporlar ile sınırlı Bağımsız denetim raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup,Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.Saygılarımızla,Elif Alsev UTKU ÖZBEY Ozan DİNÇERİç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fon Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935508BIST