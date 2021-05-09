***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
09.05.2021 19:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
19
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
ERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA
ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (II-14.2)GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği" uyarınca ilişikte sunduğumuz Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. nin kurucusu olduğu
- Fiba Portföy Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu (FRG)
31 Aralık 2020 tarihli Fon fiyat raporları, Portföy dağılım raporları ve Finansal raporlar ile sınırlı Bağımsız denetim raporu görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde incelenmiş olup,
Finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.
Saygılarımızla,
Elif Alsev UTKU ÖZBEY Ozan DİNÇER
İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fon Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935508
BIST