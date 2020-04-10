***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2020 09:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FIL FON 2020 1. Dönem Aracı Kurum Komisyon
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 861,0278 % 1.200 % 42.571 % 3,49816397
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837080
BIST
10:4195.942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 107,78
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
10:416,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
10:417,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
10:41360,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,52
|Açılış
|: 360,39
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|28.540.744
|% 9,98
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|RTALB
|6,50
|7.961.831
|% 9,80
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.583.028
|% -10,00
|
|AYCES
|16,57
|139.227
|% -5,26
|
|TIRE
|6,96
|4.729.383
|% -5,05
|
|QNBFL
|111,60
|1.313.840
|% -4,86
|
|TDGYO
|2,56
|349.571
|% -4,83
|
|PGSUS
|48,80
|275.727.108
|% 4,54
|
|ISFIN
|3,18
|189.033.546
|% 3,92
|
|GARAN
|8,40
|131.052.942
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,01
|96.362.460
|% -0,99
|
|BIMAS
|52,35
|92.391.858
|% 3,66
|
|ISFIN
|3,18
|189.033.546
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,01
|96.362.460
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,05
|28.981.550
|% 0,96
|
|MNDRS
|1,35
|37.035.901
|% 0,75
|
|GSRAY
|2,62
|64.202.138
|% -0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3445
|% 0,25
|
|Frank
|6,8917
|6,9333
|% 0,36
|
|Riyal
|1,7702
|1,7791
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,00
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:57GRNYO
Yüzde 9.42 oranında artışla 1.51 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 207, 283 adet işlem
-
10:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 07 artarak (% 0.08 ) 114, 501
-
10:56XU100
Endeks 95, 900 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 025.00 milyon TL de
-
10:54EGCYH
Yüzde 7.14 oranında artışla 0.30 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 617 adet işlem
-
10:53MARTI
Yüzde 7.41 oranında artışla 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 063, 074 adet işlem