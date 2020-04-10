***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2020 09:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FPH FON 2020 1. Dönem Aracı Kurum Komisyon
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12,0756 % 7.300 % 75.398 % 1,01368359
OYAK YATIRIM A.Ş. 3,0809 % 10.500 % 19.237 % 183.211.157
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5.901 % 10.500 % 368
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837090
BIST
11:0996.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 272,94
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:096,6822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0137
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:097,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:09360,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,47
|Açılış
|: 360,44
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.589.107
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.771.234
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|39.460.504
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.638.533
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,90
|5.098.434
|% -5,46
|
|TDGYO
|2,55
|503.544
|% -5,20
|
|TIRE
|6,99
|6.678.440
|% -4,64
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,35
|442.669.833
|% 7,86
|
|THYAO
|9,87
|310.755.037
|% 1,33
|
|ISFIN
|3,17
|243.520.771
|% 3,59
|
|GARAN
|8,45
|181.307.889
|% -0,47
|
|TSPOR
|4,29
|160.605.797
|% 5,41
|
|ISFIN
|3,17
|243.520.771
|% 3,59
|
|GSRAY
|2,65
|158.173.697
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,01
|106.591.166
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,29
|160.605.797
|% 5,41
|
|THYAO
|9,87
|310.755.037
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3075
|8,3492
|% 0,31
|
|Frank
|6,8875
|6,9290
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7708
|1,7797
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:24IHEVA
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 999, 832 adet işlem
-
11:23BRYAT
Yüzde 7.27 oranında artışla 58.30 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 960 adet işlem
-
11:22NTHOL
Yüzde 6.79 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 858 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 96, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 2, 848.00 milyon TL de
-
11:21YUNSA
Yüzde 4.09 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 608 adet işlem