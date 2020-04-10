***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2020 09:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
FFS FON 2020 1. Dönem Aracı Kurum Komisyon
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4,0096 % 1.900 % 2.334 % 123.267.164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837092
BIST
11:1696.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 294,71
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.233
En Düşük
95.352
11:166,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:167,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:16360,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,25
|Açılış
|: 360,66
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.695.769
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.823.724
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|IHEVA
|2,77
|40.506.747
|% 9,92
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|ETYAT
|1,35
|1.652.962
|% -10,00
|
|QNBFL
|111,20
|5.843.167
|% -5,20
|
|TIRE
|6,98
|6.847.797
|% -4,77
|
|TDGYO
|2,57
|531.188
|% -4,46
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,35
|457.101.329
|% 7,86
|
|THYAO
|9,82
|328.833.740
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,16
|245.773.078
|% 3,27
|
|GARAN
|8,44
|189.844.002
|% -0,59
|
|TSPOR
|4,27
|167.851.604
|% 4,91
|
|ISFIN
|3,16
|245.773.078
|% 3,27
|
|GSRAY
|2,63
|166.967.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|107.412.719
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,27
|167.851.604
|% 4,91
|
|THYAO
|9,82
|328.833.740
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3120
|8,3537
|% 0,36
|
|Frank
|6,8939
|6,9354
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7719
|1,7808
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|