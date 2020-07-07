***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 15:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 128.546,79 % 0,0012 % 0,029283 % 2.337,37943
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855931
BIST
15:52118.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 155,35
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:526,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:527,7656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:52392,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,29
|Açılış
|: 392,46
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.092.431
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.106.850
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.530.240
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|201.115.369
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.337.446
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,09
|77.500.107
|% -9,38
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|14.757.256
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,21
|2.905.232.090
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.479.962.677
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,97
|1.261.550.957
|% 0,90
|
|GARAN
|8,34
|1.228.054.057
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,05
|756.106.706
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,21
|2.905.232.090
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.479.962.677
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,90
|633.366.803
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,76
|489.428.888
|% 1,15
|
|ISGYO
|2,23
|568.047.854
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5743
|8,6173
|% 0,34
|
|Frank
|7,2568
|7,3005
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8251
|1,8343
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-6,99
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.621
|2.632
|-5,90
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,23
|
Seans Raporu
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16:04KLGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 271, 768 adet işlem
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16:03SNPAM
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 749, 468 adet işlem
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Yüzde 9.98 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 061 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 118, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 23, 652.00 milyon TL de
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16:00GLBMD
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 289, 449 adet işlem