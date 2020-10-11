***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2020 14:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 263.858,55 % 0,0038 % 0,359723 % 5.206,934153
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 676,84 % 0,0107 % 0,000923 % 8,643618
Global Menkul Değerler A.Ş. 4.248,44 % 0,0091 % 0,005792 % 63,530119
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 15.042,2 % 0,0098 % 0,020509 % 209,874307
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 490,79 % 0,0101 % 0,000669 % 6,638623
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 734,25 % 0,0309 % 0,001001 % 3,241536
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 42.201,42 % 0,0103 % 0,057538 % 557,32398
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 51,98 % 0,0105 % 0,00071 % 0,674894
Ata Yatırım Menkul Değerler a.ş. 2.528,14 % 0,0108 % 0,003447 % 33,428478
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880601
BIST