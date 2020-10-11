***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2020 21:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 53.006,63 % 0,0073 % 0,233944 % 2.716,802484
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.330,47 % 0,0105 % 0,014699 % 139,994975
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 384,98 % 0,0105 % 0,001699 % 15,982346
Ata Yatırım Menkul Değerler a.ş. 809,8 % 0,01 % 0,003574 % 35,730549
Global Menkul Değerler A.Ş. 131,25 % 0,0091 % 0,000579 % 6,355424
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880610
BIST