***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2020 08:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.998.557,67 % 0,0012 % 0,034992 % 2.985,502483
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880616
BIST
12:491.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,88
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:497,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:499,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:49488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,37
|Açılış
|: 488,02
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:47
|RALYH
|5,94
|8.336.502
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.343.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|112.904.887
|% 9,99
|
|KLNMA
|49,32
|4.040.738
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.226.121
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,64
|794.295.523
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,95
|680.646.013
|% 6,88
|
|ISFIN
|4,12
|520.602.240
|% 4,30
|
|GARAN
|7,15
|496.590.857
|% 0,70
|
|ODAS
|3,35
|358.784.331
|% 5,35
|
|ZOREN
|2,95
|680.646.013
|% 6,88
|
|PETKM
|4,64
|794.295.523
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,83
|292.371.953
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,12
|520.602.240
|% 4,30
|
|ODAS
|3,35
|358.784.331
|% 5,35
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8953
|7,8991
|% 0,54
|
|Euro
|9,3202
|9,3265
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2445
|10,2959
|% 0,25
|
|Frank
|8,6262
|8,6781
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0987
|2,1092
|% 0,51
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-7,96
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|5,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-1,11
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-0,54
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,61
|