***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2020 08:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Fon katılma belgesi ihraç olmadığından veri girişi yapılmamıştır.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880618
BIST
11:271.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
11:277,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
11:279,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
11:27488,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,91
|Açılış
|: 488,57
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler11:27
|RALYH
|5,94
|7.855.831
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.323.067
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|KLNMA
|49,32
|3.893.518
|% 9,99
|
|DAGI
|13,43
|283.695
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.092.411
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,67
|536.396.734
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,10
|476.796.589
|% 3,80
|
|GARAN
|7,16
|419.560.754
|% 0,85
|
|ZOREN
|2,92
|360.261.270
|% 5,80
|
|TUPRS
|82,25
|279.662.146
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,82
|250.943.652
|% 1,11
|
|ZOREN
|2,92
|360.261.270
|% 5,80
|
|ISFIN
|4,10
|476.796.589
|% 3,80
|
|PETKM
|4,67
|536.396.734
|% 1,30
|
|TSKB
|1,13
|82.739.099
|% 0,89
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8896
|7,8924
|% 0,46
|
|Euro
|9,3184
|9,3221
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,2522
|10,3037
|% 0,32
|
|Frank
|8,6241
|8,6760
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0973
|2,1079
|% 0,44
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-6,08
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|42,21
|42,21
|-0,64
|
Seans Raporu
11:27
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-
11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 14 artarak (% 0.78 ) 1, 308
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11:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, ZOREN
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11:37RALYH
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 697 adet işlem
-
11:36KRGYO
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 367 adet işlem
-
11:35KERVT
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 669, 783 adet işlem