***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 21:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8.314,23 % 0,0103286 % 0,020677 % 200,192502
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.779,02 % 0,0100004 % 0,004424 % 44,241639
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 3.257,39 % 0,0105 % 0,008101 % 77,152527
Global Menkul Değerler A.Ş. 296,24 % 0,008925 % 0,000737 % 8,254801
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 45,55 % 0,008399 % 0,000113 % 1,348744
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 4.473,24 % 0,0105 % 0,011125 % 105,950007
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928294
BIST