***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 16:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 68.076,05 % 0,0022317 % 0,070065 % 3.139,560404
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 19.759,98 % 0,0105001 % 0,020337 % 193,687529
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 12.647,4 % 0,0105003 % 0,013017 % 123,967538
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 2.549,26 % 0,0105002 % 0,002624 % 24,987684
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 33.688,47 % 0,0105001 % 0,034673 % 330,21447
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13.049,92 % 0,0105001 % 0,013431 % 127,915239
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. 1.294,51 % 0,0105195 % 0,001332 % 12,665404
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.073,89 % 0,0085001 % 0,001105 % 49,773631
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 1.243,07 % 0,0200001 % 0,001279 % 6,396963
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951190
BIST