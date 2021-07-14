***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 16:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım biligileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.711.777,55 % 0,0013033 % 0,089751 % 6.886,159658
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951193
BIST
17:451.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,47
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:458,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:4510,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:45503,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,78
|Açılış
|: 503,75
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:45
|KRTEK
|8,37
|15.944.788
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.216.614
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.145.565
|% 9,96
|
|BRYAT
|299,10
|46.251.129
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|1.999.477.178
|% 9,95
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,36
|22.941.628
|% -3,49
|
|BANVT
|61,30
|2.122.239
|% -3,01
|
|SASA
|31,16
|1.999.477.178
|% 9,95
|
|GARAN
|8,46
|950.578.068
|% 0,12
|
|THYAO
|13,16
|543.788.101
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,26
|394.934.678
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,32
|371.155.168
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,03
|200.876.245
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,32
|371.155.168
|% 2,20
|
|GARAN
|8,46
|950.578.068
|% 0,12
|
|SASA
|31,16
|1.999.477.178
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,80
|107.536.179
|% 0,56
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6012
|8,6042
|% -0,18
|
|Euro
|10,1659
|10,1706
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,9075
|11,9672
|% 0,31
|
|Frank
|9,3525
|9,4088
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2867
|2,2982
|% -0,20
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|13,36
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,05
|
|B. Petrol
|76,10
|76,10
|-0,39
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:57VKING
Yüzde 6.48 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 405, 698 adet işlem
-
17:56SASA
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.16 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 586, 111 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, GARAN, TCELL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 1.48 ) 1, 211
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRTEK, SASA, VBTYZ, IDEAS, EUHOL, EDIP, ALCAR, AVOD, CRDFA