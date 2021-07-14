***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 19:26
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.773,89 % 0,0019922 % 0,012893 % 647,188077
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.618,03 % 0,0105004 % 0,009772 % 93,058657
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.875,04 % 0,0105001 % 0,007765 % 73,950588
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 566,14 % 0,0105001 % 0,001529 % 14,561974
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 8.196,49 % 0,0115063 % 0,022137 % 192,390179
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.408,88 % 0,0105001 % 0,003805 % 36,238438
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. 239 % 0,010337 % 0,000645 % 6,244438
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 46,1 % 0,0085004 % 0,000125 % 1,464708
Global Menkul Değerler A.Ş. 529,03 % 0,0089253 % 0,001429 % 16,008431
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951320
BIST