***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.773,89 % 0,0019922 % 0,012893 % 647,188077Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3.618,03 % 0,0105004 % 0,009772 % 93,058657Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 2.875,04 % 0,0105001 % 0,007765 % 73,950588PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 566,14 % 0,0105001 % 0,001529 % 14,561974Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 8.196,49 % 0,0115063 % 0,022137 % 192,390179Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.408,88 % 0,0105001 % 0,003805 % 36,238438Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. 239 % 0,010337 % 0,000645 % 6,244438Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 46,1 % 0,0085004 % 0,000125 % 1,464708Global Menkul Değerler A.Ş. 529,03 % 0,0089253 % 0,001429 % 16,008431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951320BIST