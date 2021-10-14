***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2021 16:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.040,01 % 0,0016507 % 0,014032 % 850,097953
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3.338,3 % 0,0016997 % 0,009294 % 88,517432
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 537,2 % 0,0002735 % 0,001496 % 14,956267
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.051,54 % 0,0005354 % 0,002928 % 27,881955
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.247,23 % 0,0047082 % 0,025746 % 226,191888
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.592,88 % 0,000811 % 0,004435 % 42,236241
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 239 % 0,0001217 % 0,000665 % 6,437249
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.536,68 % 0,0023098 % 0,012631 % 120,289376
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 46,1 % 0,0000235 % 0,000128 % 1,509934
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 603,07 % 0,0003071 % 0,001679 % 18,812681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970776
BIST