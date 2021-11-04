***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
04.11.2021 16:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2021
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.758.648,75 % 0,001273 % 0,125777 % 9.880,218521
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.324,01 % 0,0160097 % 0,000243 % 1,516213
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974775
BIST
16:261.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 27,43
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
16:269,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0857
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:2611,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0590
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:26560,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 11,84
|Açılış
|: 560,34
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:24
|GLYHO
|1,98
|290.890.755
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.174.327
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|7.682.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.909.139
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|139.977.954
|% 9,95
|
|BASGZ
|28,04
|10.163.098
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.746.929
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|265.608.135
|% -8,50
|
|CANTE
|12,10
|80.179.268
|% -6,92
|
|FRIGO
|2,62
|20.057.017
|% -6,09
|
|THYAO
|16,72
|2.572.853.803
|% 7,32
|
|GARAN
|10,56
|1.983.369.277
|% 1,73
|
|ISCTR
|6,12
|686.411.785
|% 2,68
|
|TSKB
|1,58
|676.652.493
|% 5,33
|
|KRDMD
|7,32
|646.297.339
|% 0,97
|
|TSKB
|1,58
|676.652.493
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,97
|622.521.296
|% 3,13
|
|SKBNK
|1,12
|223.899.775
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,03
|398.503.384
|% 2,01
|
|GARAN
|10,56
|1.983.369.277
|% 1,73
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7210
|9,7253
|% 0,88
|
|Euro
|11,2547
|11,2610
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1249
|13,1907
|% -0,21
|
|Frank
|10,6096
|10,6735
|% 0,75
|
|Riyal
|2,5834
|2,5964
|% 0,84
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|23,05
|
|Altın Gr.
|561
|561
|12,18
|
|Cumhuriyet
|3.705
|3.761
|65,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|60,57
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,30
|
|Çeyrek
|894
|914
|14,65
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,19
|
|B. Petrol
|84,35
|84,35
|2,36
|