***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 17:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.738,14 % 0,000105 % 0,000075 % 0,71221
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.272,61 % 0,000105 % 0,000043 % 0,406186
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.142,99 % 0,000023 % 0,000106 % 4,698028
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.266,32 % 0,000105 % 0,000056 % 0,529533
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 420,5 % 0,000105 % 0,000005 % 0,052192
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3.813,7 % 0,000105 % 0,00005 % 0,473351
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.566,93 % 0,000105 % 0,000086 % 0,815082
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.535,54 % 0,0001 % 0,000033 % 0,330448
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 306,18 % 0,000105 % 0,000004 % 0,038003
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.620,8 % 0,000105 % 0,000047 % 0,449408
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 365,23 % 0,000089 % 0,000005 % 0,053331
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020761
BIST