***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 17:58
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 7.058,83 % 0,000105 % 0,000037 % 0,348477
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.522,15 % 0,0001 % 0,000049 % 0,493592
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 598,79 % 0,000105 % 0,000003 % 0,029561
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.269,49 % 0,000105 % 0,000079 % 0,753816
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.847,9306 % 0,00002 % 0,000269 % 13,674323
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.963,23 % 0,000105 % 0,000067 % 0,639966
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.478,63 % 0,000105 % 0,000013 % 0,122364
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.439,88 % 0,000105 % 0,000054 % 0,515392
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.395,2 % 0,000105 % 0,000044 % 0,414452
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.246,88 % 0,000105 % 0,000038 % 0,357763
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 544,53 % 0,000089 % 0,000003 % 0,031625
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 210 % 0,0002 % 0,000001 % 0,005443
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020771
BIST