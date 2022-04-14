***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalarAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 7.058,83 % 0,000105 % 0,000037 % 0,348477GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.522,15 % 0,0001 % 0,000049 % 0,493592YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 598,79 % 0,000105 % 0,000003 % 0,029561PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.269,49 % 0,000105 % 0,000079 % 0,753816QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 51.847,9306 % 0,00002 % 0,000269 % 13,674323ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.963,23 % 0,000105 % 0,000067 % 0,639966AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.478,63 % 0,000105 % 0,000013 % 0,122364OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.439,88 % 0,000105 % 0,000054 % 0,515392YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.395,2 % 0,000105 % 0,000044 % 0,414452İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.246,88 % 0,000105 % 0,000038 % 0,357763GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 544,53 % 0,000089 % 0,000003 % 0,031625BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 210 % 0,0002 % 0,000001 % 0,005443http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020771BIST