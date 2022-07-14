***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 13:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.535,92 % 0,0019943 % 0,0211659 % 1.061,329805
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.724,71 % 0,0105001 % 0,0062523 % 59,544862
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 12.581,2 % 0,0105001 % 0,0090159 % 85,864573
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.659,24 % 0,01 % 0,0090718 % 90,717855
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 306,18 % 0,0105001 % 0,0002194 % 2,089636
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.925,61 % 0,0105001 % 0,0171455 % 163,289342
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.239,09 % 0,0105001 % 0,0109206 % 104,004445
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.610,53 % 0,0105001 % 0,0018707 % 17,816416
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.579,53 % 0,0105002 % 0,0032818 % 31,254261
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.030,95 % 0,0105 % 0,0057551 % 54,810385
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 365,23 % 0,0089252 % 0,0002617 % 2,932464
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045325
BIST