***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 13:54
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.778,44 % 0,0032977 % 0,0037317 % 113,15963
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045337
BIST
16:582.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,79
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
16:5817,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0696
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
16:5817,4397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1260
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
16:58957,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -13,36
|Açılış
|: 957,82
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DOAS
|91,35
|190.992.508
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.745.782
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.125.168
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,32
|10.218.591
|% 9,30
|
|MARTI
|1,89
|87.393.661
|% 8,62
|
|SILVR
|22,04
|4.691.412
|% -9,97
|
|GESAN
|52,55
|307.667.217
|% -7,07
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|IZFAS
|2,36
|4.757.067
|% -5,98
|
|DAGHL
|23,58
|8.421.352
|% -5,76
|
|THYAO
|48,70
|4.878.671.245
|% -1,02
|
|SISE
|20,64
|985.418.799
|% -0,86
|
|ODAS
|3,29
|886.974.253
|% 7,87
|
|EREGL
|26,00
|781.871.692
|% 0,08
|
|KARSN
|7,33
|693.951.316
|% 6,08
|
|ODAS
|3,29
|886.974.253
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,97
|672.111.395
|% 5,69
|
|TSKB
|2,11
|239.193.181
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,18
|462.905.354
|% 0,00
|
|THYAO
|48,70
|4.878.671.245
|% -1,02
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4826
|17,4920
|% 0,39
|
|Euro
|17,4184
|17,4351
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,5766
|20,6798
|% -0,26
|
|Frank
|17,6877
|17,7942
|% -0,09
|
|Riyal
|4,6460
|4,6693
|% 0,51
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-31,43
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-14,61
|
|Cumhuriyet
|6.547
|6.646
|-21,00
|
|Tam
|6.541
|6.668
|-65,00
|
|Yarım
|3.187
|3.247
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.623
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|-0,50
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|-4,46
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11EGEEN
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2, 281.40 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 721 adet işlem
-
17:10BERA
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 631, 286 adet işlem
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17:09BERA
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 13.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 596, 385 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 98 kaybederek (% -0.70 ) 2, 546
-
17:07XU100
Endeks 2, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 21, 193.00 milyon TL de