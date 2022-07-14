***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 13:55
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50.590,68 % 0,0021041 % 0,1156315 % 5.495,477407
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 194,19 % 0,0105001 % 0,0004438 % 4,227064
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045339
BIST
14:402.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,39
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
14:4017,4920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0681
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
14:4017,5048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0609
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
14:40963,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -8,10
|Açılış
|: 963,08
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,73
BIST En Aktif Hisseler14:40
|DOAS
|91,35
|175.405.983
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.459.221
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|36.481.794
|% 9,86
|
|RTALB
|8,56
|107.876.889
|% 9,32
|
|DOBUR
|46,30
|9.050.201
|% 9,25
|
|SILVR
|22,04
|4.279.198
|% -9,97
|
|GESAN
|52,75
|267.001.771
|% -6,72
|
|GZNMI
|44,62
|16.840.193
|% -6,38
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,60
|6.685.977
|% -5,68
|
|THYAO
|48,52
|2.271.166.934
|% -1,38
|
|SISE
|20,70
|768.602.897
|% -0,58
|
|ODAS
|3,27
|654.122.087
|% 7,21
|
|EREGL
|26,04
|599.796.587
|% 0,23
|
|KARSN
|7,29
|564.115.160
|% 5,50
|
|ODAS
|3,27
|654.122.087
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,97
|494.796.326
|% 5,69
|
|ADESE
|0,75
|60.768.860
|% 2,74
|
|KARSN
|7,29
|564.115.160
|% 5,50
|
|TSKB
|2,06
|139.829.044
|% 3,00
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4847
|17,4920
|% 0,39
|
|Euro
|17,4950
|17,5048
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,6048
|20,7081
|% -0,12
|
|Frank
|17,6923
|17,7989
|% -0,06
|
|Riyal
|4,6428
|4,6660
|% 0,44
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-20,01
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|6.545
|6.644
|-23,00
|
|Tam
|6.573
|6.681
|-52,00
|
|Yarım
|3.203
|3.254
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-1,73
|