***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 13:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 9.882,7 % 0,002566 % 0,081515 % 3.176,754847
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045341
BIST
17:002.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -12,84
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
17:0017,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0688
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:0017,4463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1194
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:00956,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -14,34
|Açılış
|: 956,84
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler16:58
|DOAS
|91,35
|190.992.508
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.745.782
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.125.168
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,32
|10.218.591
|% 9,30
|
|MARTI
|1,89
|87.393.661
|% 8,62
|
|SILVR
|22,04
|4.691.412
|% -9,97
|
|GESAN
|52,55
|307.667.217
|% -7,07
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|IZFAS
|2,36
|4.757.067
|% -5,98
|
|DAGHL
|23,58
|8.421.352
|% -5,76
|
|THYAO
|48,70
|4.878.671.245
|% -1,02
|
|SISE
|20,64
|985.418.799
|% -0,86
|
|ODAS
|3,29
|886.974.253
|% 7,87
|
|EREGL
|26,00
|781.871.692
|% 0,08
|
|KARSN
|7,33
|693.951.316
|% 6,08
|
|ODAS
|3,29
|886.974.253
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,97
|672.111.395
|% 5,69
|
|TSKB
|2,11
|239.193.181
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,18
|462.905.354
|% 0,00
|
|THYAO
|48,70
|4.878.671.245
|% -1,02
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4796
|17,4935
|% 0,40
|
|Euro
|17,4306
|17,4397
|% -0,72
|
|Sterlin
|20,5766
|20,6798
|% -0,26
|
|Frank
|17,6877
|17,7942
|% -0,09
|
|Riyal
|4,6460
|4,6693
|% 0,51
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-31,43
|
|Altın Gr.
|956
|957
|-14,61
|
|Cumhuriyet
|6.547
|6.646
|-21,00
|
|Tam
|6.541
|6.668
|-65,00
|
|Yarım
|3.187
|3.247
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.623
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,27
|-0,50
|
|B. Petrol
|95,11
|95,11
|-4,46
|
Seans Raporu
16:58
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17:13PNLSN
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 079, 854 adet işlem
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