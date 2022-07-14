***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım rAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 255.606,1 % 0,0018267 % 0,083164 % 4.552,597715OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.019,49 % 0,0105 % 0,0045614 % 43,441525ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 11.285,46 % 0,0105001 % 0,0036718 % 34,969545GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.737,36 % 0,01 % 0,005771 % 57,709979YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 793,46 % 0,0104999 % 0,0002582 % 2,45868PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.351,43 % 0,0105001 % 0,0095498 % 90,949366ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.977,15 % 0,0105 % 0,0061744 % 58,803565AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.657,27 % 0,0105001 % 0,0018406 % 17,529875YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.869,64 % 0,0105001 % 0,0028858 % 27,483914İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.320,15 % 0,0105001 % 0,0033578 % 31,978498GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 544,53 % 0,0089253 % 0,0001772 % 1,985018BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 210 % 0,02 % 0,0000683 % 0,341628http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045335BIST