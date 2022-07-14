***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 13:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım r
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 255.606,1 % 0,0018267 % 0,083164 % 4.552,597715
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.019,49 % 0,0105 % 0,0045614 % 43,441525
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 11.285,46 % 0,0105001 % 0,0036718 % 34,969545
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.737,36 % 0,01 % 0,005771 % 57,709979
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 793,46 % 0,0104999 % 0,0002582 % 2,45868
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.351,43 % 0,0105001 % 0,0095498 % 90,949366
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.977,15 % 0,0105 % 0,0061744 % 58,803565
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.657,27 % 0,0105001 % 0,0018406 % 17,529875
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.869,64 % 0,0105001 % 0,0028858 % 27,483914
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.320,15 % 0,0105001 % 0,0033578 % 31,978498
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 544,53 % 0,0089253 % 0,0001772 % 1,985018
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 210 % 0,02 % 0,0000683 % 0,341628
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045335
BIST