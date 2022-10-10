***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 515.468 % 0,0019285 % 0,1290521 % 6.691,723211OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.643,57 % 0,0105 % 0,0039165 % 37,299928GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.855,31 % 0,01 % 0,0044702 % 44,702191YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.595,13 % 0,0105001 % 0,0006497 % 6,187705PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.816,12 % 0,0105001 % 0,0124719 % 118,779169ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.647,15 % 0,0105001 % 0,0066714 % 63,536397AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.454,65 % 0,0105001 % 0,0018663 % 17,774464YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.644,181 % 0,0105001 % 0,0026649 % 25,379526İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.320,15 % 0,0105001 % 0,0025837 % 24,606935GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 544,53 % 0,0089253 % 0,0001363 % 1,527439BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 210 % 0,02 % 0,0000526 % 0,262877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070562BIST