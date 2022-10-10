***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 23:09
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 515.468 % 0,0019285 % 0,1290521 % 6.691,723211
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.643,57 % 0,0105 % 0,0039165 % 37,299928
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.855,31 % 0,01 % 0,0044702 % 44,702191
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.595,13 % 0,0105001 % 0,0006497 % 6,187705
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 49.816,12 % 0,0105001 % 0,0124719 % 118,779169
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.647,15 % 0,0105001 % 0,0066714 % 63,536397
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.454,65 % 0,0105001 % 0,0018663 % 17,774464
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.644,181 % 0,0105001 % 0,0026649 % 25,379526
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.320,15 % 0,0105001 % 0,0025837 % 24,606935
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 544,53 % 0,0089253 % 0,0001363 % 1,527439
BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 210 % 0,02 % 0,0000526 % 0,262877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070562
BIST