***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.966,65 % 0,0022544 % 0,0327973 % 1.454,807623OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.123,55 % 0,0105001 % 0,005446 % 51,866326GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.831,91 % 0,01 % 0,006903 % 69,029607YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.581,21 % 0,0105002 % 0,0013886 % 13,224259PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.954,47 % 0,0105001 % 0,029563 % 281,55058ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.335,76 % 0,0105001 % 0,0120156 % 114,433172AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.656,92 % 0,0105001 % 0,0019673 % 18,735529YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.353,58 % 0,0105002 % 0,0034179 % 32,551269İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.030,95 % 0,0105 % 0,0043203 % 41,145428GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 937,95 % 0,0089251 % 0,0005046 % 5,653414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070573BIST