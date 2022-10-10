***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 23:37
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 60.966,65 % 0,0022544 % 0,0327973 % 1.454,807623
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.123,55 % 0,0105001 % 0,005446 % 51,866326
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.831,91 % 0,01 % 0,006903 % 69,029607
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.581,21 % 0,0105002 % 0,0013886 % 13,224259
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.954,47 % 0,0105001 % 0,029563 % 281,55058
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.335,76 % 0,0105001 % 0,0120156 % 114,433172
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.656,92 % 0,0105001 % 0,0019673 % 18,735529
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.353,58 % 0,0105002 % 0,0034179 % 32,551269
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.030,95 % 0,0105 % 0,0043203 % 41,145428
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 937,95 % 0,0089251 % 0,0005046 % 5,653414
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070573
BIST