***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.01.2023 18:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 931.633,75 % 0,0019988 % 0,1610273 % 8.056,176859
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.870,98 % 0,0105001 % 0,0032617 % 31,06396
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 24.878,04 % 0,0105001 % 0,0043 % 40,952272
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.411,76 % 0,01 % 0,0052565 % 52,564723
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.559 % 0,0105001 % 0,0006152 % 5,858537
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 77.383,38 % 0,0105001 % 0,0133753 % 127,382287
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.647,15 % 0,0105001 % 0,0046058 % 43,864522
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.623,28 % 0,0105001 % 0,0018362 % 17,487173
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.328,9 % 0,0105001 % 0,0040323 % 38,402237
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10.320,15 % 0,0105001 % 0,0017838 % 16,988238
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100501
BIST