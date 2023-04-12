***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2023 22:38
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 1.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.654,36 % 0,0011769 % 0,0057136 % 485,464002
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 114.023,46 % 0,0026515 % 0,0300855 % 1.134,641959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137120
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3197
En Düşük
19,2915
18:0521,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0791
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,3241
En Düşük
21,1879
18:051.251,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.251,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.251,60
En Düşük
1.250,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3077
|19,3197
|% 0,07
|
|Euro
|21,1994
|21,2865
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,0305
|24,1510
|% -0,04
|
|Frank
|21,4709
|21,6002
|% 0,04
|
|Riyal
|5,1327
|5,1584
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|11,31
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|0,21
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.598
|8.674
|-1,00
|
|Yarım
|4.199
|4.245
|28,00
|
|Çeyrek
|2.099
|2.122
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,86
|0,01
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,00
|