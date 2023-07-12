***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 07:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 2. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 311.578,11 % 0,0026528 % 0,0313275 % 1.180,918092
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.398,75 % 0,0105 % 0,0004423 % 4,212089
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 19.627,47 % 0,0105 % 0,0019734 % 18,794626
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.891,54 % 0,01 % 0,0007935 % 7,934489
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 760,35 % 0,0105 % 0,0000764 % 0,728085
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 41.620,68 % 0,0105001 % 0,0041847 % 39,854299
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.319,29 % 0,0105 % 0,0011381 % 10,83896
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 6.542,27 % 0,0105001 % 0,0006578 % 6,264614
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.033,26 % 0,0105 % 0,0016121 % 15,35291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170593
BIST