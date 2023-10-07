***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2023 23:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 535.527,98 % 0,0028957 % 0,0480279 % 1.658,59445
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.295,92 % 0,0105 % 0,0011924 % 11,356406
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 49.042,65 % 0,0105 % 0,0043983 % 41,888457
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.996,81 % 0,0097074 % 0,0012553 % 12,931219
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 4.025,08 % 0,0105 % 0,000361 % 3,437939
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 82.877,35 % 0,0105001 % 0,0074327 % 70,787223
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 22.264,25 % 0,0105 % 0,0019967 % 19,016415
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.788,41 % 0,0105001 % 0,001416 % 13,485189
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 57.841,06 % 0,0105 % 0,0051874 % 49,403433
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201647
BIST