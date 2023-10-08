***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.10.2023 08:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 254.667,99 % 0,0029116 % 0,0279821 % 961,046156
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26.019,33 % 0,0105 % 0,0028589 % 27,227733
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 65.514,64 % 0,0105 % 0,0071985 % 68,557309
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.015,08 % 0,01 % 0,0012103 % 12,10301
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.713,05 % 0,0105001 % 0,0009574 % 9,117687
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 145.167,75 % 0,0105 % 0,0159506 % 151,909729
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 17.549,14 % 0,0105 % 0,0019282 % 18,364118
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.627,15 % 0,0105001 % 0,0013874 % 13,21356
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 73.421,26 % 0,0105 % 0,0080673 % 76,831168
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201657
BIST