***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2024 19:46
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239491
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,0980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1103
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0724
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.980,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,45
|Açılış
|: 1.980,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0965
|30,0980
|% 0,37
|
|Euro
|32,9510
|32,9570
|% -0,22
|
|Sterlin
|38,2460
|38,4378
|% 0,25
|
|Frank
|35,1647
|35,3766
|% 0,34
|
|Riyal
|8,0017
|8,0418
|% 0,35
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|908,41
|909,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,16
|981,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,41
|78,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.047,27
|2.047,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE