***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2024 19:50
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023 4. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 792.068,9 % 0,0027902 % 0,0638681 % 2.288,982092
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.605,16 % 0,0105001 % 0,0016615 % 15,823577
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 49.896,44 % 0,0105 % 0,0040234 % 38,317768
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 18.879,56 % 0,01 % 0,0015223 % 15,22343
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 65.843,67 % 0,008925 % 0,0053093 % 59,487654
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.081,69 % 0,0105 % 0,0016999 % 16,189673
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 140.946,82 % 0,0105001 % 0,0113652 % 108,239251
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19.415,18 % 0,0105001 % 0,0015655 % 14,90972
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 23.981,27 % 0,0105 % 0,0019337 % 18,416323
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 84.801 % 0,0105 % 0,0068379 % 65,122546
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.337,09 % 0,0105 % 0,0004304 % 4,098619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239495
BIST