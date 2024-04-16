***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
16.04.2024 11:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2024 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 198.251,25 % 0,0018631 % 0,0110659 % 593,95198
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.999,35 % 0,0105 % 0,0005023 % 4,784007
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 25.124,49 % 0,0105 % 0,0014024 % 13,356003
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.267,4 % 0,01 % 0,0001266 % 1,265601
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.161,86 % 0,008925 % 0,0016277 % 18,237954
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.700,31 % 0,009996 % 0,0012113 % 12,117367
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.765,6 % 0,0105 % 0,00088 % 8,380884
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 293,36 % 0,0105 % 0,0000164 % 0,155948
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 619,72 % 0,0105002 % 0,0000346 % 0,329435
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.504,23 % 0,0105 % 0,0006421 % 6,115571
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.138,2 % 0,0105 % 0,0000635 % 0,605061
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272584
BIST