***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2024 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 198.251,25 % 0,0018631 % 0,0110659 % 593,95198AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8.999,35 % 0,0105 % 0,0005023 % 4,784007ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 25.124,49 % 0,0105 % 0,0014024 % 13,356003GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.267,4 % 0,01 % 0,0001266 % 1,265601GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29.161,86 % 0,008925 % 0,0016277 % 18,237954OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21.700,31 % 0,009996 % 0,0012113 % 12,117367PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.765,6 % 0,0105 % 0,00088 % 8,380884TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 293,36 % 0,0105 % 0,0000164 % 0,155948ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 619,72 % 0,0105002 % 0,0000346 % 0,329435YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.504,23 % 0,0105 % 0,0006421 % 6,115571YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.138,2 % 0,0105 % 0,0000635 % 0,605061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272584BIST