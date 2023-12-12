***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Portföyüne borsa dışında ters repo işlemi gerçekleştirilmiştir. Karşı tarafı Fibabanka A.Ş., karşı tarafın Fitch tarafından verilen Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A- (tur)(Durağan)'şeklindedir. İşlemlerin vadesi ve faiz oranları aşağıdaki gibidir.işlem tarihivade tarihioran19/09/2318/12/235.511/10/2321/12/235.503/10/2305/01/245.523/10/2323/01/245.523/10/2323/01/245.523/10/2323/01/245.523/10/2323/01/245.523/10/2323/01/245.512/12/2311/03/245.5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225100BIST