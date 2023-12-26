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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

26.12.2023 18:52
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA  arasında 26.12.2023 tarihinde 21.03.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı   ters repo işlemleri yapılmıştır. FibaBanka.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan)'şeklindedir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229482


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TABGD 108,90 774.635.452 % 10,00  
PCILT 31,90 73.667.345 % 10,00  
GESAN 65,55 539.506.849 % 9,98  
SMRTG 53,80 172.510.470 % 9,98  
HATSN 46,98 297.788.391 % 9,97  
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Dolar 29,2050 29,2324 % 0,28  
Euro 32,2063 32,3916 % 1,15  
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Frank 34,0343 34,2393 % 0,24  
Riyal 7,7715 7,8105 % 0,20  
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Gümüş ONS 24,19 24,22 % 0,66  
Platin 978,71 982,27 % 0,66  
Paladyum 1.178,21 1.183,63 % 0,66  
Brent Pet. 80,97 80,97 % 0,66  
Altın Ons 2.059,10 2.059,48 % 0,66  
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