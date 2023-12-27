***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA arasında 27.12.2023 tarihinde 26.03.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri yapılmıştır. FibaBanka.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan)'şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229894BIST