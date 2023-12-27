Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

27.12.2023 19:24
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA  arasında 27.12.2023 tarihinde 26.03.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı  ters repo işlemleri yapılmıştır. FibaBanka.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan)'şeklindedir



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229895


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.260
Değişim :  -0,53% |  -38,89
Açılış :  7.282  
Önceki Kapanış :  7.299  
En Düşük
7.215 En Yüksek
7.365
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMPOL 93,50 10.226.828 % 10,00  
MIATK 31,68 350.415.734 % 10,00  
ZEDUR 79,75 25.697.974 % 10,00  
ATAKP 42,68 120.461.140 % 10,00  
BAYRK 15,40 34.101.592 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,3950 29,4080 % 0,46  
Euro 32,6661 32,6889 % 1,08  
Sterlin 37,5052 37,6932 % 1,46  
Frank 34,7318 34,9410 % 2,15  
Riyal 7,8165 7,8557 % 0,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,38 24,41 % 0,66  
Platin 996,62 998,82 % 0,66  
Paladyum 1.156,92 1.161,08 % 0,66  
Brent Pet. 79,67 79,67 % 0,66  
Altın Ons 2.083,27 2.083,57 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru