***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFÖY MELTEM ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA arasında 29.12.2023 tarihinde 28.03.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri yapılmıştır. FibaBanka.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan)'şeklindedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230966BIST