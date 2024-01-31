***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fonu ve FİBABANKA arasında 30.01.2024 tarihinde 30.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri ypılmıştır. FibaBanka.' nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan)' şeklindedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245651BIST