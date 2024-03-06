***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA arasında 06.03.2024 tarihinde 04.06.2024 vadeli %4,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri ypılmıştır. FibaBanka.' nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan)' şeklindedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256025BIST