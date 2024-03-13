***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİBA PORTFOY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA arasında 13.03.2024 tarihinde 11.06.2024 vadeli %3 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri ypılmıştır. FibaBanka.' nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan) ' şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258547BIST