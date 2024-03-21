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***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

21.03.2024 20:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA  arasında 21.03.2024 tarihinde 20.06.2024 vadeli %4,75 oran ile borsa dışı      ters repo işlemleri  ypılmıştır.  FibaBanka.'    nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal  kredi notu  A-  (  tur)(Durağan)'        şeklindedir



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261272


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