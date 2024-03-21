***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.03.2024 20:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
FİBA PORTFOY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON ve FİBABANKA arasında 20.03.2024 tarihinde 14.06.2024 vadeli %4,75 oran ile borsa dışı ters repo işlemleri ypılmıştır. FibaBanka.' nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A- ( tur)(Durağan) ' şeklindedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261274
BIST
'
18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0531,9839
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -0,3875
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,7497
18:0534,7984
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,5848
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,6037
18:052.244,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -29,69
|Açılış
|: 2.244,19
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.219,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9318
|31,9839
|% -1,20
|
|Euro
|34,7751
|34,7984
|% -1,65
|
|Sterlin
|41,3163
|41,5234
|% -2,28
|
|Frank
|36,3424
|36,5245
|% -2,54
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,74
|24,77
|% 0,66
|
|Platin
|909,61
|910,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,22
|1.014,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,72
|85,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,10
|2.182,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında